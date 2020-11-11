Ermenistan'da Dağlık Karabağ anlaşması protestoları: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başladı. Başkent Erivan'da protestocular, hükümet binası önünde etten duvar ördü.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, hükümet binasının camlarını kırarak içeri girmeye çalıştı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (SNB) yetkilileri, muhalefet partisi lideri işadamı Gagik Tsarukyan'ı gözlatına aldı. Tsarukyan'ın, diğer muhalefet liderleriyle birlikte Dağlık Karabağ'a dair ortak bildiriyi protesto etmek için başkent Erivan'ın merkezinde bir miting düzenlediği ve Tsarukyan'ın Ulusal Güvenlik Servisi'nin binasında tutulduğu ifade edildi.Ermenistan medyası çıkan eylemlerde çok sayıda gözaltıların olduğunu duyurdu.