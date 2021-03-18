Ermenistan'da erken seçim tarihi belli oldu
18.03.2021 14:21
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken parlamento seçimlerinin 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken parlamento seçimlerinin 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
Ermenistan'da erken seçim tarihi belli oldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken parlamento seçimlerinin 20 Haziran'da yapılacağını belirtti.
ERMENİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ
25 Şubat'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve diğer subaylar, Paşinyan hükümetine muhtıra vererek Başbakan Paşinyan'dan istifa etmesini talep etmişti.
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