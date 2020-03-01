Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu.

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce Tahran'dan gelen 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Paşinyan, "Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.