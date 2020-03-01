Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu.

Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu.

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce Tahran'dan gelen 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Paşinyan, "Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Ermenistan, Facebook, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi Sınır komşumuz Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 18:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]