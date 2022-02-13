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Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi - Son Dakika

Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi

13.02.2022 22:02

Ermenistan'da meydana gelen 5.3 deprem Ardahan'da hissedildi.

Ermenistan'da meydana gelen 5.3 deprem Ardahan'da hissedildi.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte olumsuz bir durumu olmadığını belirterek, depremin Ermenistan'da meydana geldiğini söyledi.

Kent genelinde depremin his edildiğini aktaran Öner, "Sınır köylerimizin tamamını taradık, Şükür şuan bize gelen olumsuz bir durum yok. Söz konusu bölgeye sınır olan Çıldır ilçemizdeki tüm köyler tarandı. Diğer ilçeler de tarandı."

Ardahan kent merkezinde ise deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi
Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi
Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi

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Ermenistan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi - Son Dakika
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