Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi - Son Dakika

Ermenistan'da meydana gelen 5.3 deprem Ardahan'da hissedildi.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte olumsuz bir durumu olmadığını belirterek, depremin Ermenistan'da meydana geldiğini söyledi.

Kent genelinde depremin his edildiğini aktaran Öner, "Sınır köylerimizin tamamını taradık, Şükür şuan bize gelen olumsuz bir durum yok. Söz konusu bölgeye sınır olan Çıldır ilçemizdeki tüm köyler tarandı. Diğer ilçeler de tarandı."

Ardahan kent merkezinde ise deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.