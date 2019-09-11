Son Dakika Haberleri: Ermenistan'da meydana gelen deprem Kars'ta hissedildi
Son Dakika Güncel Haber

Ermenistan'da meydana gelen deprem Kars'ta hissedildi

36 dakika önce

Ermenistan'ın Shirak'ta kentinde önceki gün meydana gelen ve Kars'ta da hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kars'ta her hangi bir hasara neden olmadı.

Ermenistan'da meydana gelen deprem Kars'ta hissedildi, System.String[]

Ermenistan'ın Shirak'ta kentinde önceki gün meydana gelen ve Kars'ta da hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kars'ta her hangi bir hasara neden olmadı.


Kars Valisi Türker Öksüz, Ermenistan'da meydana gelen ve Kars'ta da hissedilen depremle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.


Kars'ın Akyaka İlçesine bağlı Süngüdere ve Kayadöven köylerinde hissedilen depremde önemli bir şeyin olmadığını ifade eden Vali Türker Öksüz, "Deprem dün Akyaka ilçemizde 19.00 ile 20.00 saatleri arasında oldu. İki tane deprem 3.8 ve 3.1 şiddetinde Akyaka ilçemizde iki köy ve merkezde hissedildi" dedi.


Kars'ta her hangi bir hasar tespiti yapılmadığını belirten Vali Öksüz, "Şuana kadar bütün muhtarlarımızla, kaymakamımız orada gerekli incelemeyi yaptı. Herhangi bir hasar tespitimiz yok. Bize ulaşan her hangi maddi kayba ilişkin bir bilgi yok. Arkadaşlarımızı bugünde bakacaklar. Bir hasar kaydı olursa, ona göre gerekli işlemi yaparız. Çok şükür her hangi bir problemimiz olmadı" diye konuştu. - KARS

Ermenistan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor
Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez Acılı dede, torununun cenazesini kucağında götürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ermenistan'da meydana gelen deprem Kars'ta hissedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]