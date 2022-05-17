Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı

17.05.2022 12:52

Ermenistan'ın başkenti Erivan sokaklarında toplanarak yolları kapatan 286 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan sokaklarında toplanarak yolları kapatan 286 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dış politikadaki adımlarından rahatsız olan Ermenistan muhalefeti, 2 Mayıs'tan beri Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep eden "sivil itaatsizlik" eylemlerini sürdürüyor. Bu tarihten itibaren başta başkent Erivan olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler aralıklarla taşkınlıklar çıkardı. Yolları kapatan ve parlamento binasına yürümeye çalışan göstericilere polis anında müdahale ederken, sabah saatlerinde Erivan sokaklarında yine benzer görüntüler yaşandı. Gruplar halinde sokaklara çıkan muhalifler, sloganlar atarak çöp konteynerlerini yollara çekti. Araç geçişlerini durduran eylemcilerin bazıları yola otururken bazıları ise bariyerler oluşturmaya çalıştı. Polis, hemen hemen birçok sokak ve caddede başlayan yol kesme eylemlerine müdahale ederken, eylemciler de polise direnmeye çalıştı.

286 MUHALİF GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbedelere rağmen parlamento binasına ulaşmaya çalışan ve yollara barikat kuran göstericiler, polisler tarafından gözaltına alındı. Araçlara bindirilen yüzlerce protestocu karakola götürülürken, polis birçok noktada güvenlik önlemlerini artırdı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde başlayan yol kapatma eylemlerine yapılan müdahaleler sırasında şu ana kadar 286 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Ermenistan muhalefet bloğu ise gün içinde Ermeni halkını yine meydanlara ve caddelere çağırarak protestolarını sürdürmelerini istedi.

(Erhan Altıparmak - İHA)

Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı
Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı
Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı
Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı

YORUMLAR
500
Yapıların camını kırıp şantiye konteynerlerini yakan 2 şüpheli suçüstü yakalandı Yapıların camını kırıp şantiye konteynerlerini yakan 2 şüpheli suçüstü yakalandı KAHRAMANMARAŞ - Helikopter destekli trafik denetimi KAHRAMANMARAŞ - Helikopter destekli trafik denetimi Kamyonet ve traktör yüklü TIR, üst geçide sıkıştı Kamyonet ve traktör yüklü TIR, üst geçide sıkıştı
Kaynak: İHA

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Parlamento, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement