Son Dakika Haberleri: Ermenistan'da Nikol Paşinyan Yeniden Başbakan

Ermenistan'da Nikol Paşinyan Yeniden Başbakan

29 dakika önce

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkede yapılan parlamento seçimlerinden birinci çıkan "Benim Adımım" ittifakının adayı Nikol Paşinyan'ı başbakan atadı.

Ermenistan'da Nikol Paşinyan Yeniden Başbakan, System.String[]
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkede yapılan parlamento seçimlerinden birinci çıkan "Benim Adımım" ittifakının adayı Nikol Paşinyan'ı başbakan atadı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, başbakanlık görevini vekaleten yürüten Paşinyan'ı resmen atayan kararnameyi imzaladı.

Ermenistan Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı, milletvekili seçimlerinden sonra parlamentoda çoğunluğu elde eden partinin başbakan adayını atama yoluyla göreve getiriyor.

Ermenistan'da aralık ayında yapılan geçici seçimlerde Paşinyan'ın partisi "Toplumsal Sözleşme" öncülüğündeki "Benim Adımım" ittifakı, oyların yüzde 70,4'ünü alarak birinci olmuştu.

Paşinyan'ın ittifakı dışında, yüzde 8,2 oy alan iş adamı Gagik Tsarukyan liderliğindeki Müreffeh Ermenistan Partisi ve yüzde 6,3 ile Edmon Marukyan başkanlığındaki Parlak Ermenistan Partisi parlamentoya girebilmişti.

Daha önce iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi yüzde 4,7, Taşnak partisi ise yüzde 3,9 oy alarak baraj altında kalmış ve parlamentoya girememişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:14 Kaynak: AA

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