Ermenistan'da Paşinyan'a öfke dinmiyor - Son Dakika

Ermenistan'da Paşinyan'a öfke dinmiyor
15.12.2020 19:54
Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar sürüyor.
Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar sürüyor.
10 Kasım'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin gerginliği Ermenistan'da devam ediyor. Ateşkesin Ermenistan'ın aleyhine olduğuna savunan muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ediyor. Gösteride, 'Nikol hain', 'Nikol'suz Ermenistan' sloganları atıldı. Öte yandan, 10 Kasım'da Rusya ve Azerbaycan'la birlikte yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, bir aydır istifa baskılarına karşı direniyor.
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