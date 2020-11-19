Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı - Son Dakika

Ermenistan'da Dağlık Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için protestolarını sürdüren muhalefet üyeleri bu kez yolları kapattı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlandırılmasına yönelik 10 Kasım'da imzalanan anlaşmanın kaybeden tarafı Ermenistan oldu. Yenilginin faturasının kesildiği Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için gerçekleştirilen protestolar hız kesmeden devam ediyor. Anlaşmanın yapıldığı günden beri siyasi krizin patlak verdiği ülkede muhalefet bloğu Paşinyan istifa edene kadar protestolarını sürdürme kararı alırken, sabah saatlerinde başkent Erivan'da bulunan Amiral İsakov Caddesi'ne ulaşan bir grup muhalefet üyesi megafonlarla sloganlar atarak yolu trafiğe kapattı. Polis bölgeye ulaştıktan sonra bazı göstericileri gözaltına alarak yolu tekrar trafiğe açtı. Farklı caddelerden de yolun trafiğe kapatıldığı yönünde ihbarlar gelince çok sayıda özel harekat polisi, kapatılan caddelere sevk edildi.

Yolu kapatan bir protestocu grubun üzerine bir sürücü minibüsünü sürdü. Bir kadının hafif yaralandığı olayla ilgili minibüs şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. Erivan'da yol kapatma eylemlerinin başlatılması üzerine birçok yolda ve caddede güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ifade edildi.

BİRÇOK GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Protestocuların başlattığı yol kapatma eyleminde 5'ten fazla caddenin trafiğe kapatıldığı belirtilirken, hemen hemen her noktada polis protestoculara müdahale etti. Megafonlarla "Şuşa'yı sattın, hain Paşinyan bu ülkeden defol" şeklinde slogan atan göstericilere polis müdahale etti. Bazı protestocular polislere direnirken, gözaltı merkezlerine götürülen protestocu sayısının 20'yi aştığı aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)