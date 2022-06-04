Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı

04.06.2022 15:04
Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da polis ile hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı, 60 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da polis ile hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı, 60 kişi yaralandı.

Armenpress sitesinin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, çatışma dün, Erivan'da Başbakanlık Konutu önünde meydana geldi.

Protestocuların polis ile çatışması sonucu 39'u polis toplam 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Paşinyan'ın evine yürüdüler! Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çatışma çıktı: 60 yaralı Paşinyan'ın evine yürüdüler! Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çatışma çıktı: 60 yaralı Myanmar'da cunta yönetimi onlarca yıl sonra ülkede ilk idamları infaz edecek Myanmar'da cunta yönetimi onlarca yıl sonra ülkede ilk idamları infaz edecek
Kaynak: AA

Ermenistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:58 Amca iki yeğenini tabancayla vurarak öldürmüştü! Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı
14:53 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 15:08:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement