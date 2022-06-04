Azerbaycan 'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan 'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs 'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

Kaynak: AA

Ermenistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.