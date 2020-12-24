Son dakika haberi! Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı

24.12.2020 13:39

Son dakika haberleri: Ermenistan'da, Azerbaycan ordusu karşısında Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden anlaşmayı imzalamasından sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik protesto gösterileri sürüyor.

Ermenistan'da, Azerbaycan ordusu karşısında Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden anlaşmayı imzalamasından sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik protesto gösterileri sürüyor.

Başkent Erivan'da, Paşinyan karşıtı protestocular, Bakanlar Kurulu'nun çalışmasını engellemek amacıyla Başbakanlık binasının etrafını sardı.

Güvenlik güçleri, Başbakanlık binası başta olmak üzere şehirde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinde önlemler aldı.

Başbakanlık binası önünde bakanların binaya giriş ve çıkışlarını engellemek isteyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında sık sık arbede yaşandı.

Bina çıkışının önündeki yolu kapatan göstericiler, resmi araçların geçişini engellemeye çalıştı.

Resmi bir araç polisin arasından geçerek, protestocuların üzerine doğru ilerledi.

Protestocular, arabaya kar topu atarak ve yumruklarla saldırdı. Aracı engellemeye çalışan bazı protestocular da gözaltına alındı.

Paşinyan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdikten sonra protestocular, Başbakanlık binasının etrafından ayrılmadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda çadır kuran protestocular, geceyi burada geçirerek gösterilerine devam etti.

"Paşinyan hapiste olmalı"

Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile savaşın devam ettiğini, sadece savaşın aktif aşamasının sona erdiğini öne sürdü.

Manukyan, görevde kaldığı sürece ülkenin kaybettiğini belirttiği Paşinyan'ın, Azerbaycan ile sınırları belirlemek üzere anlaşma yapacağını kaydetti. Manukyan, "Paşinyan ülkeyi çökertti. O, suçlu ve hapiste olmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

Son dakika haberi! Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı
Son dakika haberi! Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı
Son dakika haberi! Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı
Son dakika haberi! Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı

Başbakanlık, Ermenistan, Azerbaycan, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de efsane futbolcular yarışacak Türkiye'de üretime başlama kararı alan Oppo'dan ilk resmi açıklama Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Her yağmurda heyelan meydana gelen mahallede vatandaşlar korkudan uyuyamıyor
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8 kuruş birden düştü Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8 kuruş birden düştü         
14:14
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti         
13:58
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı         
13:39
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu 5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu         
13:10
Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayıp kendini böyle savundu: Sarhoştum, hatırlamıyorum Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayıp kendini böyle savundu: Sarhoştum, hatırlamıyorum         
12:56
BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı         
12:23
Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu         
12:08
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 14:19:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei