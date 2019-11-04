Son Dakika Haberleri: Ermenistan'da Rus askeri üssünün bulunduğu havaalanında yangın
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Ermenistan'da Rus askeri üssünün bulunduğu havaalanında yangın

6 saat önce

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da havaalanındaki bir hangarın çatısında yangın çıktı.

Ermenistan'da Rus askeri üssünün bulunduğu havaalanında yangın, System.String[]

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da havaalanındaki bir hangarın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale için havaalanında sevk edildi.

Başkent Erivan'da yer alan Rus askeri üssünün de bulunduğu Erebuni Havaalanı'ndaki bir hangarın çatısında yangın çıktı. Hızla yayılan yangına müdahale için 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri olay yerine sevk edildi. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı.


İtfaiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:49 Kaynak: DHA
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