Ermenistan'da Rus helikopteri düştü (2) - Son Dakika

Ermenistan'da Rus helikopteri düştü (2)

09.11.2020 19:54
Ermenistan'da Rus helikopteri düştü (2), System.String[]

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.

MÜRETTEBATTA 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.


- Ermenistan
Ermenistan'da Rus helikopteri düştü (2)

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ermenistan'da Rus helikopteri düştü (2) - Son Dakika Dünya


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