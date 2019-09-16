Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisinin Başkanı görevden alındı

Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisinin (NSS) Başkanı Artur Vanetsyan, görevden alındı.

Ermenistan yerel basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Nikol Paşinyan, Vanadzor'da düzenlediği basın toplantısında, istihbarat teşkilatı NSS'nin Başkanı Vanetsyan'ı görevden aldığını açıkladı.

Vanetsyan'ın görevden alınması kararına, Paşinyan'ın NSS Başkanı ile yaptığı görüşmelerin ardından "karşılıklı rıza" sonucu varıldığı belirtildi.

Kararın nedenlerine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Paşinyan, Vanetsyan'ın, Ermenistan Futbol Federasyonu başkanlığı görevini sürdüreceğini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, NSS başkanlığına kimin atanacağına ilişkin de bilgi vermedi.

Öte yandan Artur Vanetsyan, basın toplantısı sırasında okunan yazılı açıklamasında, Paşinyan ile yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etmeye karar verdiğini belirtti.

Vanetsyan'ın açıklamasında, "Devletin inşasının mantığı vardır, eylemlerin ve kararların doğaçlama olması, birincil ve ikincil, geçici ve kalıcı şeyler arasında fark gözetmeyen bir çalışma biçimi, hedeflerin gerçekleştirilmesine giden yol değildir." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Vanetsyan'ı Mayıs 2018'de NSS başkanlığına atamıştı.