Son Dakika | Ermenistan'daki darbe girişimine dünya genelinden tepki - Son Dakika

Son Dakika | Ermenistan'daki darbe girişimine dünya genelinden tepki

26.02.2021 09:49
Son Dakika | Ermenistan'daki darbe girişimine dünya genelinden tepki, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etmesine Avrupa, ABD ve NATO'dan tepki geldi.

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etmesine Avrupa, ABD ve NATO'dan tepki geldi. Açıklamalarda ordunun siyasete karışmaması ve demokrasiye bağlı kalınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Ermenistan ordusunun dün Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını istemesiyle derinleşen siyasi krize Avrupa, ABD ve NATO'dan peş peşe açıklamalar geldi. Paşinyan'ın destekçileri ile sokağa dökülmesinin ardından muhalefet kanadı da meydanlara çıkarken, yaşanan gerilim üzerine NATO'dan taraflara itidal çağrısı yapıldı. NATO'dan yapılan açıklamada, "Müttefiklerimizle Ermenistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Durumun daha da ağırlaşmasına yol açacak eylem ve sözlerden kaçınılmalıdır. Her türlü siyasi anlaşmazlık, Ermenistan Anayasasına uygun olarak barışçıl ve demokratik bir şekilde çözülmelidir" denildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN İLK TEPKİ: "ANAYASA VE DEMOKRATİK DÜZENE TAM SAYGI"

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Ermenistan'da yaşanan olayları değerlendirdiği açıklamasında, "Ermenistan'da karşılaştığımız durum bizi son derece endişelendiriyor. Tüm tarafların sakin kalması çok önemli. Tarafları özverili olmaya çağırıyoruz, gerilimleri azaltmak ve siyasi farklılıkları çözmek için kapsayıcı bir diyalog çağrısında bulunuyoruz. Her türlü tepki anayasa ve demokratik düzene tam saygı gösterilerek yapılmalıdır" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ORDUYA UYARI MESAJI

Avrupa Birliği (AB) tarafından da Ermenistan'daki gelişmeler yakından takip edilirken, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano özellikle orduya mesaj vererek, "Siyasi farklılıklar barışçıl bir şekilde ve parlamenter demokrasi ilkelerine ve süreçlerine sıkı sıkıya uygun olarak çözülmelidir. Ermenistan Anayasasına göre silahlı kuvvetler siyasi konularda tarafsızlığı korur ve sivillerin kontrolü altındadır. Demokratik ve anayasal düzeni sürdürmek, Ermenistan'ın karşılaştığı sorunları etkin bir şekilde çözebilmesinin tek yoludur" dedi.

ABD: "ORDU SİYASETE KARIŞMAMALI"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ermenistan'da yaşanan olaylara ilişkin, "Tüm taraflara orduların demokratik siyasete karışmamasına yönelik temel prensibini hatırlatıyoruz. ABD, Ermenistan'daki demokratik süreç ve kurumların gelişmesine destek olmuştur. Ermenistan demokrasisini ve egemenliğini desteklemeye devam ediyoruz ve liderlerine, hukukun üstünlüğüne, Ermeni demokrasisi ve kurumlarına saygı gösterecek şekilde farklılıklarını barışçıl bir şekilde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Price basın toplantısında bir gazetecinin, Ermeni ordusunun tavrını ABD tarafından darbe olarak yorumlayıp yorumlamayacağı ile ilgili soruya ise, " Dışişleri Bakanlığı'nın bir darbenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin bir süreci var. Başka durumlarda bunu konuştuk. Bu da Myanmar'dı. Orada 1 Şubat'ta ordu, demokratik sivil yönetime el koyduktan sonra bu karara varmıştık. O zaman da demiştim, Bakanlığın böyle bir tanımlamaya varması için 3 kriter var. Şu anda bu durumda bu yönde bir tanımlama yok. Ermenistan demokrasisini ve egemenliğini destekliyoruz ve ortaya çıkan durumları yakından izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN VE FRANSA'DAN AYRI AYRI MESAJ

Ermenistan'a komşu ülke olan İran'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Ermenistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Tüm tarafları itidalli olmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Fransa'nın Ermenistan Büyükelçiliği ise ülkede yaşanan gelişmeler karşısında vatandaşlarına uyarı mesajı yayınlayarak, " Erivan'daki protestolar bağlamında Fransa vatandaşlarını mitinglerden uzak durmalarını ve gelişmeler konusunda Fransa Büyükelçiliği'nin talimatlarına uymaya davet ediyoruz" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Ermenistan'daki darbe girişimine dünya genelinden tepki - Son Dakika


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