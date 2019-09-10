Ermenistan'daki deprem Kars'ta da hissedildi
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Ermenistan'ın Shirak kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kars'ın Akyaka ilçesinde ve köylerinde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
Ermenistan'ın Shirak kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kars'ın Akyaka ilçesinde ve köylerinde de hissedildi.
Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Saat 19.22 sularında merkez üssü Ermenistan Shirak'ta 4.7 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş olup, deprem Akyaka ilçe merkezi, Süngüdere ve Kayadöven köylerinde hissedilmiş olup, herhangi bir hasarımız bulunmamaktadır" denildi.
Kars Valisi Türker Öksüz de, Ermenistan'da meydana gelen depremin Akyaka'da hissedildiğini ve herhangi bir hasar bulunmadığını belirtti. - KARS
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