ERMENİSTAN'DAKİ DEPREM TÜRKİYE'DE HİSSEDİLDİ - Son Dakika

ERMENİSTAN'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, sınır illeri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde saat 21.25'te Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde depremin meydana geldi. Deprem; Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da da hissedildi. Kars'ta vatandaşlar depremle birlikte sokaklara çıkıp ateş yakarak beklemeye başladı.

Kars Valiliği sosyal medya hesaplarından depremle ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, "Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz? denildi. Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, "Evde salondaydık, deprem olunca dışarı çıktık. Umarım önemli bir şey yoktur. Halkın yüzde 70'i dışarıda" diye konuştu.Deprem anında bir kafede oturduklarını söyleyen Hakan Ağbaş, "Hemen çıkıp eve geldik. Komşular dışarıdaydık . Bizde burada beklemeye devam ediyoruz" dedi.Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim ise Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.AFAD Başkanlığı, depreme en yakın ilçe olan Kars Akyaka'da olumsuz bir ihbarın alınmadığı bilgisini paylaştı. Bu arada AFAD verilerine göre 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından yine merkez üssü Shirak kentinde saat 21.28'de 3.9 ve saat 21.34'de ise 3 büyüklüğünde artçık depremler kaydedildi.

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Volkan KARABAĞ- Suat DENİZ/ KARS- IĞDIR, (DHA)