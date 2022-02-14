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Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2) - Son Dakika

Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)

14.02.2022 01:07
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)

ARPAÇAY VE AKYAKA İLÇELERİNE BAĞLI 3 KÖYDE 3 EV HASAR GÖRDÜErmenistan'ın sınır kenti Shirak'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Kars'ın Arpaçay ve Akyaka ilçelerine bağlı 3 köyde 3 evde hasara yol açtı.

ARPAÇAY VE AKYAKA İLÇELERİNE BAĞLI 3 KÖYDE 3 EV HASAR GÖRDÜ

Ermenistan'ın sınır kenti Shirak'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Kars'ın Arpaçay ve Akyaka ilçelerine bağlı 3 köyde 3 evde hasara yol açtı. 13 Şubat saat 21.25'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1'er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevkedildi. Carcı köyünde 4 nüfuslu İnce ailesinin evi depremden hasar gördüğü belirlendi. Ekiplerin oturulamaz raporu vermesinden sonra İnce ailesi köydeki komşularının evine yerleştirildi. Deprem sırasında tek katlı evin penceresinden atlarken elinden yaralanan İldanur İnce'ye (14) UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. AFAD ekipleri, oturulamaz raporu verilen tek katlı evi kapattı.

Ev sahibi Bakan İnce, "Deprem olunca kızım kendini pencereden dışarı attı, biz de hemen dışarı çıktık. Evimizde çatlaklar oluştu. Biz de fotoğrafları çekerek yetkililere gönderdik. Yetkililer gelerek evin oturulamaz olduğunu belirten raporu verdi. Bu evden başka kalacak yerim yok. Bize şimdilik kalacak bir yer temin edildi. Ailem için yardım bekliyorum" dedi.

Carcı Köyü Muhtarı Kayhan İnce, "5.3 büyüklüğündeki deprem köyümüzü de etkiledi. Bir evimizde çatlaklar meydana geldi. Ekipler bir saat içerisinde köyümüze gelerek hasar gören evi kapattı. Yetkililer gerekeni yaptı. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ev halkını da başka bir eve naklettik" diye konuştu.


Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2)
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Ermenistan, Shirak FA, Arpaçay, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ermenistan'daki deprem Türkiye'de hissedildi (2) - Son Dakika


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