Ermenistan'daki hükümet karşıtı gösterilerde 169 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Ermenistan'daki hükümet karşıtı gösterilerde 169 kişi daha gözaltına alındı

03.05.2022 15:04
Ermenistan'daki hükümet karşıtı gösterilerde 169 kişi daha gözaltına alındı

Ermenistan'da 1 Mayıs'tan itibaren artan hükümet karşıtı gösterilerde bugün 169 kişi daha gözaltına alındı.

Ermenistan'da 1 Mayıs'tan itibaren artan hükümet karşıtı gösterilerde bugün 169 kişi daha gözaltına alındı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, göstericiler, Erivan-Sevan otoyolunu ve Erivan merkezdeki caddeleri trafiğe kapattı.

Polis, bugünkü gösterilerde 155'i Erivan'da, 8'i Geğarkunik'te ve 6'sı Ararat'ta olmak üzere toplam 169 kişiyi gözaltına aldı.

Dünkü gösterilerde de 189 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan beri Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.

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Ermenistan, 1 Mayıs, Hükümet, Ararat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'daki hükümet karşıtı gösterilerde 169 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan'daki hükümet karşıtı gösterilerde 169 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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