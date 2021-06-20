Ermenistan'daki seçimlerde Paşinyan ve Koçaryan oylarını kullandı - Son Dakika

Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimlerinde, anketlerde önde çıkan Başbakan Nikol Paşinyan ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan oylarını kullandı.

Başbakanlık görevini geçici olarak sürdüren ve Sivil Sözleşme Partisi ile seçimlere giren Paşinyan, Erivan'da Şengavit bölge yönetimi binasındaki sandıkta oyunu verdi. Paşinyan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Koçaryan'dan iktidara tepki

Rusya yanlısı tutumu ile bilinen ve Ermenistan İttifakı ile yarışan Koçaryan da Erivan'da oyunu kullandı. Oylama sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Koçaryan, şehirde kendisiyle ilgili hakaret içeren broşürlerin dağıtıldığını ve iktidardan şüphelendiğini söyledi. Koçaryan, polisin kısa sürede sorumluları bulmaması halinde iktidar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Parti liderinin arabasına silahlı saldırı

Öte yandan, "Şirinyan-Babacanyan Demokratlar Alyansı" ittifakı Başkanı Arman Babacanyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arabasına silahlı saldırı yapıldığını bildirdi. Babacanyan, "Katil, hırsız, mafya özgür dolaşırken, hatta seçimlere katılırken böyle olaylar kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.