Ermenistan'dan Gence'ye yeni saldırı: 1 ölü

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'yi sabah saatlerinde roket saldırısı düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğü, çok sayıda yaralının bulunduğu ve bir çok sivil yerleşimin zarar gördüğü ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sabah 07.00 saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ dışında bulunan Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam şehirlerinin köylerine top atışları gerçekleştirdi.

1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Ermenistan'ın saldırılarında 1957 doğumlu Guliyeva Turyan Tofig isimli kadının evinde ölü bulunduğu ve evinin de hasar gördüğü belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.