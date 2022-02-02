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Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi - Son Dakika

Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi

02.02.2022 21:32
Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi

Ermenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Ermenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlatılan Erivan-İstanbul uçak seferinin ilki icra edildi.

Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden 64 yolculu uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi. Körükten terminale alınan yolculara çikolata ikram edildi.

FlyOne Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan'a havalimanı yetkilileri tarafından çiçek takdim edildi.

Ananyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seferlerin yeniden başlamasından çok büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İstanbul-Erivan arasındaki ilk uçuşun başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Ananyan, "Biraz sonra İstanbul'dan Erivan'a dönecek yolcularımız uçağa binecekler. Bu vesile ile tüm yolcularımıza gösterdikleri bu güven için teşekkür etmek istiyorum. Meslektaşlarımıza da böyle sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ananyan, Türkiye ve Ermenistan'ın sivil havacılık otoritelerine de teşekkürlerini sunarak Pegasus'un da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a sefer yapacağını anımsattı.

Havacılıkta kaliteli hizmet vermeyi amaç edindiklerini dile getiren Ananyan, "Faaliyetlerimizin sonucunda insanlar ve şehirler birbirine bağlanıyor. İnsani ilişkiler, iş ilişkileri ve turizm bu vasıtayla daha da hareketleniyor. Bu misyonu da başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynı zamanda uçuşun açılışını İstanbul'daki Ermeni toplumunun ana vatanı Ermenistan'la bağlantı açısından da önemsiyoruz." diye konuştu.

Ananyan, Türkiye'deki vatandaşları ziyaret için Ermenistan'a davet etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"Burası benim vatanım gibi"

İlk seferle gelen yolculardan Gayane Bulhadaryan ise uçuşun güzel geçmesinde emekleri bulunanlara teşekkür etti.

Yaklaşık iki senedir seyahat ederken çok zorluk çektiklerini kaydeden Bulhadaryan, "Burada bir kapımız vardır. Açılsın ki biz çok eski kadim halkız, biliyorsunuz. Bir hamuruz biz. Ben istiyorum ki barış olsun. Eskiden kalanlar eskide kalsın. Bizim nesiller bunlarla büyümesin. Güzellik istiyorum ve hep dua ediyorum. Çünkü burası da benim vatanım gibi." dedi.

Dedelerinin Erzurumlu olduğunu, 27 yıldır İstanbul'da yaşadığını, son bir senedir Ermenistan'a taşındığını dile getiren Bulhadaryan, seferlerin yeniden başlamasının Ermenistan'da gelecek için olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.

Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi
Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi
Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi
Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi

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İstanbul Havalimanı, Ermenistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi - Son Dakika


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