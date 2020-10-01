- Ermenistan'dan kurtarılan bölgeler görüntülendi - Son Dakika

- Ermenistan'dan kurtarılan bölgeler görüntülendi
BAKÜ - Azerbaycan'ın Ermenistan'dan kurtardığı bölgeler görüntülendi.
Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları almaya yönelik yürüttüğü operasyon 5'inci gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'dan kurtardığı bölgeler görüntüledi. Görüntülerde çok sayıda hasar almış askeri zırhlı araç kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:11 - Kaynak: İHA
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