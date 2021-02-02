Ermenistan'dan sınırda ateşkes ihlali - Son Dakika

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan sınırının Gazah yönünde ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında Ermenistan askerlerinin 20 kez ateşkesi ihlali yaptığı duyuruldu.

Ateşkesin Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyünde bulunan Ermenistan Silah Kuvvetleri birlikleri tarafından aynı bölgedeki Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı birliklere makineli tüfekle 20 kez ateş açarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

-İHA-