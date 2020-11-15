Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş
15.11.2020 16:57
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre, 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı.
Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve ateşkesi imzalamak zorunda kalan Ermenistan, çatışmalar esnasında her fırsatta Rusya'dan yardım istiyordu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yardım çağrısına olumsuz yanıt verirken, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgeler iki ülke arasında yeni bir krize neden olabilir.
ERMENİSTAN'IN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR RUSYA'YA KARŞI KULLANILMIŞ
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı.
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