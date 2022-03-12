Ermenistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Ermenistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı Açıklaması

12.03.2022 12:49
Ermenistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı Açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından "Görüşmemizde ön koşulsuz diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve sınırların açılmasına yönelik normalleşme sürecini devam etme konusunda mutabık kaldık.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından "Görüşmemizde ön koşulsuz diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve sınırların açılmasına yönelik normalleşme sürecini devam etme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Mirzoyan, Çavuşoğlu ile Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu'na daveti için teşekkür eden Mirzoyan, "Bu davetin olumlu sinyal olduğunu düşünüyorum ve ben de olumlu karşıladım. Görüşmemizde, ön koşulsuz diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve sınırların açılmasına yönelik normalleşme sürecinin devamı konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Karşılıklı atanan özel temsilcilerin bu yönde çalışmaya devam ettiğine işaret eden Mirzoyan, "Umarım yakın zamanda sonuçlar olacak. Bölgemizde barışı ve refahı tesis etmek için bütün komşu ülkelerimizin gayret gösterdiğini görmek bizi sevindiriyor ve bu vizyon için çaba göstermeye Ermenistan'ın da hazır olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Turizm, Ararat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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