Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak - Son Dakika
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

07.03.2022 14:55
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını bilgisi paylaşıldı.

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çalışmaları kapsamında özel temsilciler arasında Erivan ve Cenevre'de iki tur görüşme yapılmıştı.

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Kaynak: AA

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