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Ermenistan Dostluk Platformu üyelerinden Nemrut Dağı'nda barış çağrısı

1 saat önce

ERMENİSTAN Dostluk Platformu üyeleri, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve dünyanın 8'inci harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı zirvesinde barış çağrısında bulundu.

Ermenistan Dostluk Platformu üyelerinden Nemrut Dağı'nda barış çağrısı, System.String[]
ERMENİSTAN Dostluk Platformu üyeleri, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve dünyanın 8'inci harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı zirvesinde barış çağrısında bulundu.
Aralarında  Ermenistan eski milletvekili Aragats Ağoyan'ın da bulunduğu Ermenistan Dostluk Platformu üyesi 40 kişilik grup öğleden sonra Nemrut'a geldi. Buradaki heykelleri inceleyen, fotoğraf çeken ve halay çekip eğlenen grup üyeleri, dünyaya barış çağrısında bulundu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle izlediği Ermeni grup adına konuşan eski milletvekili Aragats Ağoyan, amaçlarının dünyada barış ve kardeşliğin pekişmesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Nemrut Dağına hayran kaldık. Gençlerin burada davul zurna eşliğinde halay çektikleri sırada çok heyecanlandım. Bir an buradaki heykellerin canlanacağını düşündüm Eskiden atalarımız burada beraber yaşamış, bizler de onlar gibi tüm dünyada barış içerisinde kardeş olarak beraber yaşamalıyız."
Platform üyeleri Nemrut gezilerinin ardından Diyarbakır'a hareket etti.
 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:33 Kaynak: DHA
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