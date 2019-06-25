Son Dakika Haberleri: Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan için 3. tutuklama kararı
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Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan için 3. tutuklama kararı

1 saat önce

Anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla suçlanan ve daha önce iki kez göz altına alınan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan için 3. tutuklama kararı, System.String[]
Anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla suçlanan ve daha önce iki kez göz altına alınan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında kefaletle serbest bırakılan Koçaryan, Şubat 2008 seçimlerinde Serj Sarkisyan'ın göreve gelmesinden hemen sonra 1-2 Mart tarihlerinde çıkan protesto gösterilerinin sorumlusu olarak gösteriliyordu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:53 
Serj Sarkisyan, Ermenistan, Cumhurbaşkanı, Dünya
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