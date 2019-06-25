Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan için 3. tutuklama kararı
1 saat önce
Anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla suçlanan ve daha önce iki kez göz altına alınan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:53
Anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla suçlanan ve daha önce iki kez göz altına alınan Ermenistan
eski Cumhurbaşkanı
Robert Koçaryan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.
Geçtiğimiz mayıs ayında kefaletle serbest bırakılan Koçaryan, Şubat 2008 seçimlerinde Serj Sarkisyan
'ın göreve gelmesinden hemen sonra 1-2 Mart tarihlerinde çıkan protesto gösterilerinin sorumlusu olarak gösteriliyordu.
Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz
FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası
Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı