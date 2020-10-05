Ermenistan, Gence'de AVM'yi vurdu - Son Dakika

Ermenistan ordusunun Gence'ye saldırması sonucu bir alışveriş merkezi (AVM) kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırısını sürdürürken, Ermenistan ise Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye füzelerle saldırdı. Ermenistan ordusu bugün Gence şehrinde işlek bir noktada yer alan AVM'ye füze ile saldırdı. Alışveriş merkezinin kullanılamaz hale geldiği görüntülendi.

-İHA-