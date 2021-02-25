Ermenistan Genelkurmay Başbakanlığından yeni açıklama - Son Dakika

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istediği bildirinin ardından yaptığı yeni açıklamada, "Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı sonucunda yapılmamıştır" denildi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da tansiyon giderek artıyor. Siyasi krizin giderek derinleştiği ülkede yayımladıkları bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını isteyen ordudan yeni bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın ve hükümetin istifasının istendiği açıklamanın kimsenin yönlendirmesi veya baskısı altında yapılmadığı ifade edildi. "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama, kimsenin yönlendirmesi veya kimsenin baskısı altında yapılmadı" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Pozisyonumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" denildi. - ERİVAN