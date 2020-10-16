Ermenistan, Goranbay, Teter, Ağdam ve Ağcabadi'ye saldırdı
16.10.2020 07:41
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Goranbay, Teter, Ağdam ve Ağcabadi'ya sabah erken saatlerde saldırı başlattığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Goranbay, Teter, Ağdam ve Ağcabadi'ya sabah erken saatlerde saldırı başlattığını açıkladı.
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