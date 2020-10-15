Ermenistan Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırıyor
15.10.2020 08:41
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ateşkesi bozan Ermenilerin Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırdığını ifade etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ateşkesi bozan Ermenilerin Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırdığını ifade etti.
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