Ermenistan Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırıyor - Son Dakika

Ermenistan Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırıyor

15.10.2020 08:41
Ermenistan Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırıyor, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ateşkesi bozan Ermenilerin Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırdığını ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ateşkesi bozan Ermenilerin Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırdığını ifade etti.


Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ermenistan Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırıyor - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna mı dahil oluyor? Senaristten kafa karıştıran paylaşım Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı
İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti         
08:15
Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor         
07:42
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron'ın da koronavirüse yakalandığı, First Lady'in yazısında ortaya çıktı ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron'ın da koronavirüse yakalandığı, First Lady'in yazısında ortaya çıktı         
02:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi         
23:47
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı         
22:46
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu         
15:45
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 08:46:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan Goranboy, Teter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerine saldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei