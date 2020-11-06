- Ermenistan Gubadlı'da tarihi camiyi domuz ahırına çevirmiş - Son Dakika

- Ermenistan Gubadlı'da tarihi camiyi domuz ahırına çevirmiş

BAKÜ - Ermenistan'ın Karabağ'ın Gubadlı bölgesindeki tarihi camiyi domuz ahırına çevirdiği ortaya çıktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış Mamar köyünde 18. yüzyıla ait bir cami. Cami tamamen yıkılmış. 18. yüzyıla ait dini ve kültürel anıt, barbarlığın yanı sıra, Gubadlı kentinin Mamar köyünün işgali sırasında Ermenistan tarafından hakaret amacıyla domuz ahırına dönüştürülmüş" ifadelerini kullandı.

Tarihi camiden görüntüler paylaşan Hacıyev, UNESCO, ISESCO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na önlem almaları ve bu barbarca eylemleri şiddetle kınamaları için çağrıda bulundu.