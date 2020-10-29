Ermenistan güçlerinin terk ettiği zırhlı araçların görüntüsü yayınlandı - Son Dakika

Ermenistan güçlerinin terk ettiği zırhlı araçların görüntüsü yayınlandı
29.10.2020 10:07
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçleri tarafından terk edilen mühimmat ve zırhlı araçlara ilişkin görüntü paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçleri tarafından terk edilen mühimmat ve zırhlı araçlara ilişkin görüntü paylaştı.
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