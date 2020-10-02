Ermenistan hedeflerine darbe indiriliyor - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda, Ermeni hedefleri Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vuruldu.

Azerbaycan'ın, kendi bölgelerindeki yerleri kurtarmak için Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan hedeflerini SİHA'lar ile yok ettiği yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde SİHA'ların bataryaları havadan vurmaları yer aldı.

(İHA)