Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu - Son Dakika

Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu

17.10.2020 07:54
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu, System.String[]

ekiplerinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi.

ekiplerinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi. Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik ikinci saldırısında meydana gelen tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri, saldırıda enkaz altında kalan altın, manat banknotu gibi ziynet eşyaları ile çocuklara ait oyuncak ayı, bebekler, çok sayıda fotoğraf albümü etrafa yayıldı.  Yıkılan bir evin içerisinde demir kabın içerisinde ekmek dikkat çekerken, bölgeye gelen Olağan Üstü Haller Başkanı Kemalletin Heyderov, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. DHA'ya konuşan  Heyderov, " Burada çokça ev yıkılmış, çok üzücü bir durum. Buradaki bütün zarar devletimizce karşılanacaktır." diye konuştu. Öte yandan, sivillerin de arama kurtarma ekiplerine destek olurken, bölgede 4 arama kurtarma köpeği çalışmalara destek veriyor.

- Azerbaycan
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu

Arama Kurtarma, Azerbaycan, Ermenistan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı "Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
"Rabbim yardım et" çığlıkları Gence'yi inletti! Ermenistan, uykusundaki sivilleri işte böyle vurdu         
07:33
İntikamları ağır oldu: Çalışanlarıyla tartıştıkları müzikhole pompalı tüfekle geri dönüp güvenlik görevlisini vurdular İntikamları ağır oldu: Çalışanlarıyla tartıştıkları müzikhole pompalı tüfekle geri dönüp güvenlik görevlisini vurdular         
04:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
20:34
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi         
15:29
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 09:15:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei