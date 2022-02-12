Ermenistan ile normalleşme süreci Iğdırlı esnaf ve iş insanlarını heyecanlandırdı - Son Dakika

Türkiye'nin Ermenistan'a açılan sınırında yer alan Iğdır'daki esnaf ve iş insanları, Alican Sınır Kapısı açılıp Ermenistan ile ticaret yapacakları günü bekliyor.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki 325 kilometrelik sınırda iki sınır kapısı bulunuyor. Komşu ülkenin Gümrü kentini Türkiye'ye, Kars'a kadar uzanan demir yolu Akyaka Sınır Kapısı bağlarken, Iğdır'ı da kara yolu Alican Sınır Kapısı Ermenistan'a bağlıyor.

İki sınır kapısı da 1993'te Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesinin ardından kapatılsa da 2009'da yeniden açılmaları gündeme geldi. Hatta Türkiye, Alican ve Akyaka'da kara yolu ile demir yolunu yeniledi ancak 2009'da başlayan süreç durunca açılma da gerçekleşmedi.

Ermenistan ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan normalleşme süreciyle birlikte Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır'da, Alican Sınır Kapısı'nın açılacağı düşüncesiyle heyecan arttı.

Kentteki esnaf ve iş insanları, 29 yıldır kapalı olan kapının açılmasını ve yaklaşık 3 milyon nüfuslu Ermenistan ile karşılıklı ticaret yapmayı bekliyor.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, AA muhabirine, Iğdır'ın 3 ülkeye sınır olmasından dolayı stratejik bir konumda bulunduğunu söyledi.

Ermenistan'a açılan en önemli kapının da Iğdır'da olduğunu belirten Arslan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilaf bitmeden bu kapının açılması taraftarı olmadıklarını dile getirdi. Arslan, "Biz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve hükümetimizin yürüttüğü dış siyaseti benimsiyoruz. Ermenistan, Türkiye'den toprak talebinden ve soykırım iddialarından vazgeçmedikçe, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkmadan bu kapının açılmasına taraf değildik. Azerbaycan bu toprakları kazandı, geri aldı. Ermenistan da bu kapının açılmasına yönelik açıklamalar yaptı." diye konuştu.

"Iğdır'da mülkiyet, arsa fiyatlarında artış var"

Iğdır'ın konumu dolayısıyla ciddi bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Ticaretin milliyeti olmaz. Eğer Ermenistan bu yaklaşımlarla yaklaşırsa kapının açılması bizim için uygundur. Turizm, kültür, ticari ve sosyal aktiviteler anlamında neden olmasın. Zaten bizim Ermenistan ile olan ticari alakalarımız dolaylı olarak yapılıyor. Gürcistan ve İran üzerinden baypas olarak yapılıyor fakat artık buradan yapılmasının bölgeye, Iğdır'a ve iki tarafa da çok müspet bir şekilde faydası olur. Bu durum bölgemizde müspet bir hava yarattı. Bugün itibarıyla Iğdır'da mülkiyet, arsa fiyatlarında artış ve talep var. Umarız ki bu görüşmelerden müspet bir sonuç çıkar ve Iğdır beklediği, umduğu ticareti yapar."

Arslan, kentteki esnafın da Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi sonrası Alican Sınır Kapısı'nın açılıp ticaret yapılmasından memnuniyet duyacağını ifade etti.

"Kapının açılacağı günü sabırsızlıkla beklediğimi söyleyebilirim"

Kentte ürettiği kolonya ve dezenfektanları yurt içi ve dışına satan bir firmanın sahibi olan Ümit Eren de kapının açılmasıyla iki ülkenin yanı sıra Iğdır ile Erivan arasında ciddi bir ticaretin olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Ermenistan sınır kapısının açılması Iğdır'daki ticareti düşünüldüğünün çok daha üstünde geliştirecektir. Eczacı kimliğimin yanında üreten bir iş insanı olarak kapının açılacağı günü sabırsızlıkla beklediğimi söyleyebilirim. Bu durumun iki ülke için de çok büyük kazanımları olacaktır. Bizim ürettiğimiz veya sattığımız ürünlerin orada bir katma değer bulmasının dışında onların da birtakım ürünlere ulaşabilmesi, bazı ürünlerin ve ilaçların ulaşılabilir olması, onların da ürettiği ya da sattıkları ürünlerin Türkiye'de bulunabilirliğinin artacağını düşünüyorum."

"Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi komşuluk açısından önemli"

İş insanı Muhammed Akkuş da sınır ticaretinin Iğdır için önemine işaret ederek, "Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi bölge ülkeleri ve komşuluk açısından çok önemli. Bu sorun giderildikten sonra isteriz ki sınır komşularımızla iyi ticaretler yapalım. Ermenistan'ın yaklaşık 2-3 milyon nüfusu var, bu nüfusun Iğdır'a girdi çıktısını hesapladığımız zaman istikrar, işsizlik, ticari anlamda domino etkisi yapacaktır, birçok problemi ortadan kaldıracaktır. Heyecanlıyız. Bizim için Azerbaycan çok önemli, bu sorunların çözülmesiyle Ermenistan ile de ticaretimizin gelişmesini isteriz." dedi.