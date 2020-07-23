Ermenistan ile Rusya SİHA'lara karşı ortak mücadele tatbikatı başlattı - Son Dakika

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Rusya ile Ermenistan'ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını duyurdu.

Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ermenistan'da Rusya ile ortak hava savunma sistemleri tatbikatı başlattıklarını belirterek, tatbikatın amacının "keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi" olduğunu kaydetti.

Tatbikat sırasında SİHA'lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini aktaran Stepanyan, "Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.