Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı - Son Dakika

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