Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı - Son Dakika
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Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı

14.09.2022 10:31
Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı

Ermenistan'ın 12 Eylül'de Azerbaycan sınırında düzenlediği saldırılarda 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'ın 12 Eylül'de Azerbaycan sınırında düzenlediği saldırılarda 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Başsavcılığının ortak açıklamasında, Ermenistan güçlerinin saldırılarında Kelbecer'de hayvancılıkla iştigal eden 2 sivilin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve dün sabah Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

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50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti Azerbaycan şehitlerini uğurluyor Azerbaycan şehitlerini uğurluyor
Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı - Son Dakika
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