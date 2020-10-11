Ermenistan'ın attığı roket Mingeçevir'de termik santrale düştü - Son Dakika

Ermenistan'ın attığı roket Mingeçevir'de termik santrale düştü

11.10.2020 10:26

Ermenistan ordusunun attığı roket Mingeçevir şehrinde bir termik santrale düştü.

Ermenistan ordusunun attığı roket Mingeçevir şehrinde bir termik santrale düştü.

Ermenistan ordusu insani ateşkesi ihlal ederek dün gece Azerbaycan'da birçok sivil yerleşim yerine roketle saldırı düzenledi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Mingeçevir şehrindeki bir termik santrale roket atıldı. Düşen roketin patlamadığı belirtilirken, roketin düştüğü yerde büyük bir çukur oluştuğu görüldü.

-İHA-

Ermenistan'ın attığı roket Mingeçevir'de termik santrale düştü
Ermenistan'ın attığı roket Mingeçevir'de termik santrale düştü
Ermenistan'ın attığı roket Mingeçevir'de termik santrale düştü
Ermenistan'ın attığı roket Mingeçevir'de termik santrale düştü

Azerbaycan, Ermenistan, Sivil, Roket, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan'ın attığı roket Mingeçevir'de termik santrale düştü - Son Dakika

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