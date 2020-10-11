Ermenistan'ın attığı roket Mingeçevir'de termik santrale düştü - Son Dakika

Ermenistan ordusunun attığı roket Mingeçevir şehrinde bir termik santrale düştü.

Ermenistan ordusu insani ateşkesi ihlal ederek dün gece Azerbaycan'da birçok sivil yerleşim yerine roketle saldırı düzenledi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Mingeçevir şehrindeki bir termik santrale roket atıldı. Düşen roketin patlamadığı belirtilirken, roketin düştüğü yerde büyük bir çukur oluştuğu görüldü.

-İHA-