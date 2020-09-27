Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı Kadıköy'de protesto edildi - Son Dakika

Kadıköy'de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı protesto edildi.

Kadıköy'de bir araya gelen Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, daha sonda iki ülke milli marşlarını okudu.

Çeşitli sloganlar atararak Ermenistan'ın saldırısını protesto eden grup, daha sonra dağıldı.