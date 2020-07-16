Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar - Son Dakika

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar

Merkezi İzmir'de bulunan Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) Başkanı Asif Kurban, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Merkezi İzmir'de bulunan Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) Başkanı Asif Kurban, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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Kurban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenilerin Azerbaycan topraklarını yıllardır işgal ettiğini hatırlattı. Dünyanın bu işgali görmediğine işaret eden Kurban, Ermenilerin 12 Temmuz günü sivil insanların yaşadığı Azerbaycan sınırını ihlal ederek saldırıda bulunduğunu anımsattı.

Kurban, şöyle devam etti:

"Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarını kınıyoruz. Bu yıllardır süren işgali Türkiye, Pakistan gibi bazı ülkeler dışında dünya görmezden gelmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en yüksek sesle 'Her yönüyle Azerbaycan'ın yanındayız' dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Azerbaycan'ın yanındayız' dedi. Bunlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz, bir gün dünya Ermeni işgalini görecek ve adalet yerini bulacak."

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Önceki günde devam eden çatışmalarda da Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar - Son Dakika

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