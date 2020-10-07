Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik füzeli saldırısı engellendi - Son Dakika

Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik füzeli saldırısı engellendi

Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına yönelik füzeli saldırısının engellendiği açlandı.

Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik füzeli saldırısı engellendi, System.String[]

Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis- Ceyhan petrol boru hattına yönelik füzeli saldırısının engellendiği açlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,"Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattına füze fırlattı. Füze, Yevlah bölgesinde BTC'nin 10 metre yanına düştü. Bölgede 300'den fazla füze parçaları var. Boru hattı hasar görmedi. ANAMA bölgede temizleme çalışmaları yapıyor"ifadelerini kullandı

Hacıyev, ayrıca"Çaresiz durumda olan Ermenistan enerji altyapısına saldırıyor" dedi - BAKÜ

Ermenistan, Tiflis, Ceyhan, Bakü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 01:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik füzeli saldırısı engellendi - Son Dakika

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