Ermenistan'da 16 kişinin öldüğü patlamada "terörizm" izine rastlanmadı - Son Dakika
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Ermenistan'da 16 kişinin öldüğü patlamada "terörizm" izine rastlanmadı

18.08.2022 12:58
Ermenistan'da 16 kişinin öldüğü patlamada "terörizm" izine rastlanmadı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 14 Ağustos'ta bir alışveriş merkezinde havai fişek satılan mağazada meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, terörizme dair kanıt bulunmadığı bildirildi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 14 Ağustos'ta bir alışveriş merkezinde havai fişek satılan mağazada meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, terörizme dair kanıt bulunmadığı bildirildi.

Azatutyun'daki habere göre, Başbakan Nikol Paşinyan, dün haftalık kabine toplantısında, Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramian'dan patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmasını istedi.

Patlamaya ilişkin çeşitli teorilerin değerlendirildiğini söyleyen Kyaramian, şu ana dek terör saldırısına veya diğer kasıtlı suça kanıt olabilecek bir iz bulamadıklarını kaydetti.

Kyaramian, şimdiye kadar elde edilen bilgilerin patlamanın ihmalden kaynaklandığını gösterdiğini ifade etti.

Olay

14 Ağustos'ta Surmalu alışveriş merkezindeki havai fişek deposunun patlaması sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi yaralanmıştı.

Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.

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Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya yükseldi Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya yükseldi
Kaynak: AA

Ermenistan, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'da 16 kişinin öldüğü patlamada 'terörizm' izine rastlanmadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ermenistan'da 16 kişinin öldüğü patlamada "terörizm" izine rastlanmadı - Son Dakika
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