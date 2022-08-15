Erivan'daki patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Erivan'daki patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi

15.08.2022 11:01
Erivan'daki patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün Surmalu alışveriş merkezinde havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlamada ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün Surmalu alışveriş merkezinde havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlamada ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, dünkü patlamada 6 kişinin öldüğünü, 60'tan fazla kişinin yaralandığını, 18 kişinin ise arandığını belirtti.

Bakanlık, hayatını kaybeden 6 kişiden 1'inin kimliğinin henüz belirlenemediğini aktardı.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin, olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Surmalu alışveriş merkezinde yaşanan şiddetli patlamanın ardından yangın çıkmış, enkaz altında kalanlar olduğu bildirilmişti.

Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Ermenistan, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erivan'daki patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erivan'daki patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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