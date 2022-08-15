Ermenistan 'ın başkenti Erivan 'da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Kaynak: İHA

Ermenistan, alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ermenistan'da havai fişek deposunda patlama: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

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