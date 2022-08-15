Ermenistan'da hava fişek deposundaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Ermenistan'da hava fişek deposundaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi

15.08.2022 10:01
Ermenistan'da hava fişek deposundaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 5'e yükseldi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 5'e yükseldi.

Ermenistan'da dün havai fişek deposunda meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Başkent Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamanın ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ermenistan Acil Servis Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Patlayıcıların olduğu bölgelerde çalışmalar başlatıldı

Bakanlık, Erivan'daki diğer havai fişek depoları için de harekete geçmişti. Alışveriş merkezine yakın noktalardaki depolarda bulunan patlayıcılar güvenli alanlara taşınırken, metro istasyonlarındaki yeraltı dükkanlarının bulunduğu noktalarda da çok sayıda patlayıcı deposu olduğu ve buralarda da tahliye çalışmaları başlatıldığı duyurulmuştu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, Ermenistan Başsavcılığı, patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Ermenistan hükümeti ise bölgedeki durumla ilgili acil toplantı yapma kararı almıştı. - ERİVAN

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Kaynak: İHA

Ermenistan, alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan'da hava fişek deposundaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan'da hava fişek deposundaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika
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