Ermenistan'daki hava fişek deposu patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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Ermenistan'daki hava fişek deposu patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi

15.08.2022 21:11
Ermenistan'daki hava fişek deposu patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 7'ye yükselirken, 22 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamada can kaybı 7'ye yükselirken, 22 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Ermenistan'da dün havai fişek deposunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Başkent Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda yaşanan patlamanın ardından bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ermenistan Acil Servis Bakanlığından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Bakanlık, Başbakan Nikol Paşinyan'ın yetkililerle birlikte olay yerini ziyaret ettiğini açıkladı.

Patlamada terör saldırısı ihtimali dışlandı

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, Acil Durumlar Bakanı Armen Pambukhchyan, "Patlama anının görüntülerine bakıldığında, terör eyleminden söz edilemeyeceği açıkça görülüyor. Çünkü önce yangın var, duman yükseliyor ve ardından bir patlama oluyor" dedi. - ERİVAN

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Kaynak: İHA

Ermenistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan'daki hava fişek deposu patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan'daki hava fişek deposu patlamasında can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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