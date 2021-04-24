STOCKHOLM - Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı mezalim İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı - Son Dakika

SAF Başkanı Sevda Dadasheva açıklaması

Fotoğraf sergisi açıldı

Sergide bulunan resimlerin fotoğraflarını çeken vatandaş Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali sırasında yaptığı mezalim İsveç'te fotoğraflarla anlatıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali sırasında yaptığı mezalimin anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

İsveç Azerbaycan Kültür Derneği (SAF) tarafından Sergeltorg Meydanı'nda açılan sergide, Ermenistan'ın yerleştirdiği mayınlardan ellerini, ayaklarını kaybeden sivillerin fotoğraflarına da yer verildi.

SAF Başkanı Sevda Dadasheva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın 30 yıllık Dağlık Karabağ işgali sırasında yaptıkları katliamları ve zulümleri İsveçlilere anlatıyoruz" dedi.

Ermenistan zulmünün sürdüğünü aktaran Dadasheva, "Kısa süre önce Dağlık Karabağ topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardık. Buna rağmen Ermenistan ordusu, Azerbaycanlıların öz topraklarına geri dönmemesi için tehlikeli mayınlar yerleştirdi, yerleştirmeye de devam ediyor. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı öz topraklarına geri dönemedi. Bunların savaş suçu sayılması gerekir." ifadelerini kullandı.